Помогите прошу!!! 3. Спишите предложения, заменив выделенные слова синонимами так, чтобы получился текст. У нас большой двор. В детстве он казался большим, но сейчас я вырос – то, что казалось большим, стало просто большим, а...
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Помогите прошу!!! 3. Спишите предложения, заменив выделенные слова синонимами так, чтобы получился текст. У нас большой двор. В детстве он казался большим, но сейчас я вырос – то, что казалось большим, стало просто большим, а то, что казалось большим, стало обыкновенным. Подберите антонимы к прилагательным: 1) лёгкий вопрос 2) лёгкий рюкзак 3) лёгкий характер ОЧЕНЬ ПРОШУ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Трудный вопрос 2)Тяжелый рюкзак 3)Трудный характер
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