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Помогите прошу (3х) =7 скобки-это модуль!
Помогите прошу (3х) =7 скобки-это модуль!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
|3x| = 7 следовательно 3х = +7 или 3х = -7 х = 7/3 или х = -7/3
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