ПОМОГИТЕ ПРОШУ ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ!!!!! 1,4 : 0,14 = 3.5 : (0,1х + 0.02)= и,когда получится число,ум??ожить на 18. Прошу решите!!!!
Математика
ПОМОГИТЕ ПРОШУ ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ!!!!! 1,4 : 0,14 = 3.5 : (0,1х + 0.02)= и,когда получится число,ум??ожить на 18. Прошу решите!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,4/0,14=3,5/0,1 x+0,02 (0,1x+0,02)*1,4=3,5*0,14 0,014x+0,028=0,49 0,014x=0,49-0,028 0,014x=0,462:0,014 x=33*18=594
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