----ПОМОГИТЕ ПРОШУ ---- Дыня , морковь , камыш , полынь , горох . К какой Корневой Систе??е они относятся , они могут быть и в той системе и в той системе . Стержневой корневой системе или Мочковатой корневой системе . ---П...

Биология

----ПОМОГИТЕ ПРОШУ ---- Дыня , морковь , камыш , полынь , горох . К какой Корневой Систе??е они относятся , они могут быть и в той системе и в той системе . Стержневой корневой системе или Мочковатой корневой системе . ---ПОМОГИИИТЕ ПРОШУУУУУУ , БУДУ БЛАГОДАРНА ---

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