ПОМОГИТЕ, ПРОШУ! На странице книги 1600 букв. Буква "о" встречается на этой странице 143 раза, буква "и" 94 раза, буква "с" 62 раза, буква "ш" 28 раз. Какой примерно процент всех букв страницы составляет каждая из перечисленны...
Математика
ПОМОГИТЕ, ПРОШУ! На странице книги 1600 букв. Буква "о" встречается на этой странице 143 раза, буква "и" 94 раза, буква "с" 62 раза, буква "ш" 28 раз. Какой примерно процент всех букв страницы составляет каждая из перечисленных выше букв? Заранее спасибо :З
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