ПОМОГИТЕ ПРОШУ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!! умножение 9 * 4 1/6=, 3 17/21* 3 1/8=, 16 2/3* 1 1/5=, 5 2/5* 3 1/3=, 1 2/7* 1 1/4=, 33 1/3*1 1/5=, 2 2/5* 13 1/3=, 5 3/4* 1 1/7=, 2 3/4* 3 1/3=, 3 1/3* 3 3/5=, 6 1/2*1 1/39=, 2 4/5*...
Математика
ПОМОГИТЕ ПРОШУ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!! умножение 9 * 4 1/6=, 3 17/21* 3 1/8=, 16 2/3* 1 1/5=, 5 2/5* 3 1/3=, 1 2/7* 1 1/4=, 33 1/3*1 1/5=, 2 2/5* 13 1/3=, 5 3/4* 1 1/7=, 2 3/4* 3 1/3=, 3 1/3* 3 3/5=, 6 1/2*1 1/39=, 2 4/5*6 3/7=, 3 1/16*1 5/7=, 3 7/9* 1 1/17=
Ответ(ы) на вопрос:
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1=37,5 2=11 20/21 3=20 4=18 5=1 17/28 6=40 7=32 8=6 4/7 9=9 1/6 10=12 11=6 2/3 12=18 13=5 1/4 14=4
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