Помогите!!!Прошу!!!......Тока не с сайтов сам смотрел уже..... Докажите, что Гоголь был ??рав, когда писал: «каждый хоть на минуту, если не на несколько минут, делается Хлестаковым»

Гость: Гость:

Конечно, Гоголь был прав, потому что Хлестаков как и положительный так и отрицательный герой. Ему ничего не оставалось , как соврать (зная, что чиновники думают, что он ревизор и что если он окажется не ревизором то его посадят) он поступил правильно в свою пользу, но отрицательный он , потому что воспользовался этим , взял взаймы , обещал женится на дочери городничего, а сам уехал , даже сбежал. Герой Хлестаков-отражение поступков, нравов, характера человека.( как то так)