Помогите прошу вас! Оброзуй наречие с помощью суфикса -о от качественных пригала??ельных. сильный,красивый,высокий,интересный,хорошый,холодный,отважный,чудесный,волшебный.

Русский язык

Помогите прошу вас! Оброзуй наречие с помощью суфикса -о от качественных пригала??ельных. сильный,красивый,высокий,интересный,хорошый,холодный,отважный,чудесный,волшебный.

Автор: Гость