Помогите прошу вас! Оброзуй наречие с помощью суфикса -о от качественных пригала??ельных. сильный,красивый,высокий,интересный,хорошый,холодный,отважный,чудесный,волшебный.
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Помогите прошу вас! Оброзуй наречие с помощью суфикса -о от качественных пригала??ельных. сильный,красивый,высокий,интересный,хорошый,холодный,отважный,чудесный,волшебный.
Ответ(ы):
Гость:
сильно, красиво, высоко, интересно, хорошо, отважно, чудесно, волшебно,
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