ПОМОГИТЕ ПРОШУ ВАС!Составьте уравнения химических реакций получения оксида , сульфида , нитрида лития.Укажите , в каком агрегатном состоянии будут нах одиться указанные вещества при обычных условиях!
ПОМОГИТЕ ПРОШУ ВАС!Составьте уравнения химических реакций получения оксида , сульфида , нитрида лития.Укажите , в каком агрегатном состоянии будут нах одиться указанные вещества при обычных условиях!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
4Li(т) +O2(г) =2Li2O(т) Li(т)+ S(т)=Li2S(т) при нагревании 6Li(т)+ N2(г)=2Li3N(т)при комнатной температуре