Помогите прошу! Вот задача: Во вторник в ателье сшили 11 одинаковых курток, а в ср??ду - 13 таких же курток. Всего на них израсходовали 72 метра ткани. Сколько метров ткани израсходовали в каждых из этих дней? Прошу!!!!!!!!!!
Математика
Помогите прошу! Вот задача: Во вторник в ателье сшили 11 одинаковых курток, а в ср??ду - 13 таких же курток. Всего на них израсходовали 72 метра ткани. Сколько метров ткани израсходовали в каждых из этих дней? Прошу!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
1) 11 + 13 + 24 куртки всего сшили за 2 дня. 2) 72 : 24 = 3 метра ткани уходит на каждую куртку. 3) 11 умножаем на 3 = 33 метра ткани израсходовали во вторник. 4)13 умножаем на 3 =39 метров израсходовали в среду. Другой вариант решения (4) действия: 4) 72 - 33 = 39 метров израсходовали в среду.
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