Помогите прошу! Вот задача: Во вторник в ателье сшили 11 одинаковых курток, а в ср??ду - 13 таких же курток. Всего на них израсходовали 72 метра ткани. Сколько метров ткани израсходовали в каждых из этих дней? Прошу!!!!!!!!!!

Математика

Помогите прошу! Вот задача: Во вторник в ателье сшили 11 одинаковых курток, а в ср??ду - 13 таких же курток. Всего на них израсходовали 72 метра ткани. Сколько метров ткани израсходовали в каждых из этих дней? Прошу!!!!!!!!!!

Автор: Гость