Помогите!! прошу, задание : догадайся, какие словарные слова нужно вписать в предложения, Всё было готово к отплытию, капитан приказал поднять (? не и звестное слово 1).Завтра наш класс идёт на (?, 2) в музей музыкаль...

Помогите!! прошу, задание : догадайся, какие словарные слова нужно вписать в предложения, Всё было готово к отплытию, капитан приказал поднять (? не и звестное слово 1).Завтра наш класс идёт на (?, 2) в музей музыкальных инструментов. ( ?,??) многие дети называют " лесенкой - чудесенкой"