Помогите пройти тест на кэт вар прочитайте и напишите ответ, Пожалуйста, пройдите небольшой тест. Оба задания — это предложения, которые нужно переделать, сохраняя порядок с лов, чтобы они были грамотными (и в том чис...

Разное
Помогите пройти тест на кэт вар прочитайте и напишите ответ, Пожалуйста, пройдите небольшой тест. Оба задания — это предложения, которые нужно переделать, сохраняя порядок с лов, чтобы они были грамотными (и в том числе со всеми знаками препинания) и адекватными (мы надеемся, вы именно так и будете вести себя в игре). Пара подсказок: «плиз» нужно заменять на более литературное слово; если в задании слово «сделайте», то и в ответе нужно «сделайте», а не «сделай». Моя шорстка, блистит на сонце, ярче чем твая. Я прочетал текст в вирху и абсалютна сагласинн с условеями регестрацыи.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
если не вверху, то сверху
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Кп нктені орынан мтіннен тиісті сйлемды ойып,кшіріп жазыдар
Ответить
Разное
Водород образуется при взаимодействии : а)H2O и Cu ; б) H2O и SO3 в) H2O и NA2O г) H2O и K . Напишите уравнение протекающей реакции, составьте схем...
Ответить
Разное
От удара молотка кусочек угля распадается на мелкие кусочки. После нескольких ударов они превращаются в угольную пыль. Это разрушаются связи между ...
Ответить
Разное
Опишите грушу (вкус, форма, размер и т.д.)
Ответить
Разное
На листочек 8-3 6/7 б) 5 13/15+1 7/12
Ответить
Разное
2743-(x+1243) упростить выражение если х-29,183 срочно!!!!!
Ответить
Разное
Написал- разобрать по составу
Ответить
Разное
20+20 30-20 6+6 1+1 22+22 44-44
Ответить
Разное
9*9*9*a*a*a упростите
Ответить
Разное
Визначити якими частинами мови є слова:Три,трійка,потроїти,
Ответить