Помогите пройти тест на кэт вар прочитайте и напишите ответ, Пожалуйста, пройдите небольшой тест. Оба задания — это предложения, которые нужно переделать, сохраняя порядок с лов, чтобы они были грамотными (и в том чис...
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Помогите пройти тест на кэт вар прочитайте и напишите ответ, Пожалуйста, пройдите небольшой тест. Оба задания — это предложения, которые нужно переделать, сохраняя порядок с лов, чтобы они были грамотными (и в том числе со всеми знаками препинания) и адекватными (мы надеемся, вы именно так и будете вести себя в игре). Пара подсказок: «плиз» нужно заменять на более литературное слово; если в задании слово «сделайте», то и в ответе нужно «сделайте», а не «сделай». Моя шорстка, блистит на сонце, ярче чем твая. Я прочетал текст в вирху и абсалютна сагласинн с условеями регестрацыи.
Ответ(ы):
Гость:
если не вверху, то сверху
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