Помогите пж!!! На аэродроме было 20 вертолётов.Каждый час с аэродрома улетало, по 3 вертолёта.Сколько вертолётов улетело с аэродрома?Сколько осталось вертолётов на аэродроме?

Математика
Помогите пж!!! На аэродроме было 20 вертолётов.Каждый час с аэродрома улетало, по 3 вертолёта.Сколько вертолётов улетело с аэродрома?Сколько осталось вертолётов на аэродроме?
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Гость:
Ответ  3 * 6 =18  20-18=2 ответ 2
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