Помогите пж!!! На аэродроме было 20 вертолётов.Каждый час с аэродрома улетало, по 3 вертолёта.Сколько вертолётов улетело с аэродрома?Сколько осталось вертолётов на аэродроме?

Математика

Помогите пж!!! На аэродроме было 20 вертолётов.Каждый час с аэродрома улетало, по 3 вертолёта.Сколько вертолётов улетело с аэродрома?Сколько осталось вертолётов на аэродроме?

Автор: Гость