Помогите пж срочно надо. Какую цифру можно поставить вместо звёздочки,чтобы число 951* делилось на 3, но не делилось на 9? Рассмотрите все возможные случаи

Математика

Помогите пж срочно надо. Какую цифру можно поставить вместо звёздочки,чтобы число 951* делилось на 3, но не делилось на 9? Рассмотрите все возможные случаи

Автор: Гость