Помогите пж срочно надо. Какую цифру можно поставить вместо звёздочки,чтобы число 951* делилось на 3, но не делилось на 9? Рассмотрите все возможные случаи
Математика
Помогите пж срочно надо. Какую цифру можно поставить вместо звёздочки,чтобы число 951* делилось на 3, но не делилось на 9? Рассмотрите все возможные случаи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9510 / 3 = 3170 9510 / 9 = 1056,6 9516 / 3 = 3172 9516 / 9 = 1057,3 9519 / 3 = 3173 9519 / 9 = 1057,6 Итого: 9510,9516,9519. P.S. 9513 делится и на 3, и на 9. Думаю можно догадаться, почему
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