Помогите пж!) запишите неправильную дроюь в виде смешанной дроби: а) 2/3, 5/4, 9/2, 21/11. б) 64/15, 43/12, 80/9, 78/25
Математика
Помогите пж!) запишите неправильную дроюь в виде смешанной дроби: а) 2/3, 5/4, 9/2, 21/11. б) 64/15, 43/12, 80/9, 78/25
Ответ(ы):
Гость:
А) 1 1/4; 4 1/2; 1 10/11 б) 4 4/15; 3 7/12; 7 8/9; 3 3/25
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