Помогите пжл написать упражнения
Русский язык
Помогите пжл написать упражнения
Ответ(ы):
Гость:
Я поехал к друг,я побывал у друга,я виделся с другом,я вспоминаю о друге. я зашла к подруге,я разговаривала с подругой,я думала о подруге,я взяла у подруги
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