Помогите пжл) Запишите в алфавитном порядке названия птиц: соловья, пустельгу, лебедя, сороку, аиста, вальдшнепа, кулика, галку, иволгу, индейку, голубя, коршуна, канарейку, ворону, ястреба, курицу, скворца, ласточку, петуха,...

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Помогите пжл) Запишите в алфавитном порядке названия птиц: соловья, пустельгу, лебедя, сороку, аиста, вальдшнепа, кулика, галку, иволгу, индейку, голубя, коршуна, канарейку, ворону, ястреба, курицу, скворца, ласточку, петуха, синицу, утку, орла, рябчика, кукушку.
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Автор: Гость
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Гость:
Аист,вальдшнеп,ворона,галка,голубь, иволга, индейка,канарейка, кукушка,кулика, курица,коршун,ласточка, лебедь, орел,петух,пустельга,рябчик,синица,соловей, сорока,скворец,утка,ястреб.
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