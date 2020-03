Помогите пжлста:) даны слова. с помощью них и утвердительных предлож. надо состав??ть вопросы: enjoy go like start teash work 1. ...............it? It is OK. 2. What time .........in the morning? At 9 o`clock. 3. ............

Английский язык

Помогите пжлста:) даны слова. с помощью них и утвердительных предлож. надо состав??ть вопросы: enjoy go like start teash work 1. ...............it? It is OK. 2. What time .........in the morning? At 9 o`clock. 3. ...................... on the Saturdayes? Sometimes. 4. How.............to work? Usally by bus. 5. And your husband. What.............? He is a teasher. 6. What................? Sience. 7. ....................his job? Yes, he loves it. заранее спасибо)

Автор: Гость