Помогите пжжж. Очень нужно!. Какой объем водорода можно получить при взаимодейств??и 7,8 г калия, взятой в избытке?
Химия
Помогите пжжж. Очень нужно!. Какой объем водорода можно получить при взаимодейств??и 7,8 г калия, взятой в избытке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет в условии какой кислотой действовать????? Возму HCl 2K+2HCl=2KCl+H2 nK=7,8/A=7,8/39=0,2 nH2=1/2nK=0,2/2=0,1моль по уравнению VH2=0,1*22,4=2,24л
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