Помогите пжжж. Очень нужно!. Какой объем водорода можно получить при взаимодейств??и 7,8 г калия, взятой в избытке?

Химия

Помогите пжжж. Очень нужно!. Какой объем водорода можно получить при взаимодейств??и 7,8 г калия, взятой в избытке?

Автор: Гость