Помогите раскрыть смысл высказывания,пожалуйста.Очень надо. "Урегулирование всех параметров бизнеса с помощью закона-дело бесперспективное и даже вредное"

Гость: Гость:

В целом очень спорное высказывание, но автор этого высказывания пишет учебники. Чисто от себя, как-то ставит в тупик это высказывание большое количество учащихся, так как нам говорят обратное на уроках и парах, если воспринимать это высказывание прямо (закон - это все) . Но в целом, автор (Т.В. Кашанина) имела в виду что-то вроде, свободу бизнеса с правовым регулированием. Бизнес - это частное дело с рисками, в котором нужно думать логически и прибыльно, т.е. действовать по ситуации не нарушая чьих-то прав.