Помогите раскрыть смысл высказывания,пожалуйста.Очень надо. "Урегулирование всех параметров бизнеса с помощью закона-дело бесперспективное и даже вредное"
Обществознание
Помогите раскрыть смысл высказывания,пожалуйста.Очень надо. "Урегулирование всех параметров бизнеса с помощью закона-дело бесперспективное и даже вредное"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В целом очень спорное высказывание, но автор этого высказывания пишет учебники. Чисто от себя, как-то ставит в тупик это высказывание большое количество учащихся, так как нам говорят обратное на уроках и парах, если воспринимать это высказывание прямо (закон - это все) . Но в целом, автор (Т.В. Кашанина) имела в виду что-то вроде, свободу бизнеса с правовым регулированием. Бизнес - это частное дело с рисками, в котором нужно думать логически и прибыльно, т.е. действовать по ситуации не нарушая чьих-то прав.
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