Помогите распределить глаголы неопределенной формы которые из них отвечают на вопрос что делать а которые что сделать? Глаголы попасть,забить,поймать,бросать,пропустить,бросить,попадать,бить,забросить,ловить,пропускать. Спасибо

Русский язык
Помогите распределить глаголы неопределенной формы которые из них отвечают на вопрос что делать а которые что сделать? Глаголы попасть,забить,поймать,бросать,пропустить,бросить,попадать,бить,забросить,ловить,пропускать. Спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Что делать? бросать,попадать,бить, ловить, пропускать. что сделать? попасть,забить,поймать,пропустить,бросить,забросить.
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