Помогите распределить глаголы неопределенной формы которые из них отвечают на вопрос что делать а которые что сделать? Глаголы попасть,забить,поймать,бросать,пропустить,бросить,попадать,бить,забросить,ловить,пропускать. Спасибо

Русский язык

Помогите распределить глаголы неопределенной формы которые из них отвечают на вопрос что делать а которые что сделать? Глаголы попасть,забить,поймать,бросать,пропустить,бросить,попадать,бить,забросить,ловить,пропускать. Спасибо

Автор: Гость