Помогите рассказать об одном из героев из сказки Мертвая царевна и о семи богатыр??х

Литература
Помогите рассказать об одном из героев из сказки Мертвая царевна и о семи богатыр??х
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Царевна ждала ждала а царь непонятная и поменяла царевна
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