Помогите расставить порядок действий. 7,14:3,5-(5,02*0,55-4,5*0,34)=

Помогите расставить порядок действий. 7,14:3,5-(5,02*0,55-4,5*0,34)=

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