Помогите расставить запятые! На выходных я с друзьями и папой ходили в лес.В самой чаще леса царила необычайная тишина,и лишь на вершинах сосен изредка щебетали чижи.На окраин е леса протекала речушка,с которой всегда дул свежий ветерок.Немного порыбачив мы поймали два леща,маленькую щучку и несколько ершиков.В этот прекрасный день мы чувствовали себя счастливыми