Помогите!!! Раставьте знаки арифметических действий и скобки так, чтобы получилос?? верное равенство. 1 2 3 4 5=19

Математика

Помогите!!! Раставьте знаки арифметических действий и скобки так, чтобы получилос?? верное равенство. 1 2 3 4 5=19

Автор: Гость