Помогите!!! Раставьте знаки арифметических действий и скобки так, чтобы получилос?? верное равенство. 1 2 3 4 5=19
Математика
Помогите!!! Раставьте знаки арифметических действий и скобки так, чтобы получилос?? верное равенство. 1 2 3 4 5=19
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1*2+3*4+5=19 звездочка это умножить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Ребята, помогите с АЛГЕБРОЙ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ. На карточках записаны все возможные четырехзначные числа, составленные из цифр 1, 2, 3, 4...
Математика
Английский язык
Пожалуйста помогите перевести All is ready at last! We are going on holiday in August. This year we are spending our holidays in Spain. My brothe...
Русский язык