Помогите!!! Раставьте знаки арифметических действий и скобки так, чтобы получилос?? верное равенство. 1 2 3 4 5=19

Математика
Помогите!!! Раставьте знаки арифметических действий и скобки так, чтобы получилос?? верное равенство. 1 2 3 4 5=19
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Автор: Гость
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Гость:
1*2+3*4+5=19 звездочка это умножить
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