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Помогите, разделите круг двумя линиями на 5 частей
Помогите, разделите круг двумя линиями на 5 частей
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Линии - это не прямые. Попробуй нарисовать кривые линии, пересеки их несколько раз и получишь
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