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Помогите разделить 34,68:8,67 можно и технику вычисление?
Помогите разделить 34,68:8,67 можно и технику вычисление?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
34,68:8,67=3,468:867=4 при делении запятая переносится влево,а при умножении вправо
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