Помогите разделить на абзацы ?)) пожалуйста Чехов устами доктора Астрова выразил удивительную мысль о том, что леса учат человека понимать прекрасное. В лесах предстают перед нами величавая красота и могущество приро...

Помогите разделить на абзацы ?)) пожалуйста Чехов устами доктора Астрова выразил удивительную мысль о том, что леса учат человека понимать прекрасное. В лесах предстают перед нами величавая красота и могущество природы. В глубине наших лесов создавались подлинные жемчужины нашей поэзии. Леса являются величайшим источником вдохновения и здоровья. Они вырабатывают кислород и улавливают ядовитые газы и пыль. Воздух после грозы-он душист, свеж, полон озона. Лесной воздух целебен, он удлиняет жизнь, он повышает нашу жизненную силу, и, наконец, он превращает процесс дыхания в наслаждение. Кто испытал это на себе, кто знает, как дышится в прогретых солнцем сосновых лесах, тот вспомнит, конечно, удивительное состояние, охватывающее нас, как только мы попадаем в леса из душных городских домов.