Помогите разгадать!))
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Помогите разгадать!))
Ответ(ы):
Гость:
вес кролика 4 кг вес кота 6 кг вес собаки 16 кг вес всех 26 кг
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