Помогите разложить на множители. 9a(в квадрате) - 16b (в четвёртой степени) И решить уровнение: (3x-1)^2=(x+3)^2
Алгебра
Помогите разложить на множители. 9a(в квадрате) - 16b (в четвёртой степени) И решить уровнение: (3x-1)^2=(x+3)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 9a^2-16b^4 = (3a-4b^2)(3a+4b^2) Б) (3x-1)^2=(x+3)^2 9x^2-6x+1=x^2+6x+9 9x^2-6x+1-x^2-6x-9=0 8x^2-12x-8=0 - разделим на 4: 2x^2-3x-2=0 D=9-4*2*(-2)=25 x1 = (3-5)/4 = -0,5 x2 = (3+5)/4=2 Ответ: x1=-0,5; x2=2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Выпили те слова, которые нельзя переносить : карандаши, ужи, шины, машина, камыши, ш??я,гаражи, ножи,ежи ?
Биология