Помогите разложить на множители. 9a(в квадрате) - 16b (в четвёртой степени) И решить уровнение: (3x-1)^2=(x+3)^2

Алгебра

Помогите разложить на множители. 9a(в квадрате) - 16b (в четвёртой степени) И решить уровнение: (3x-1)^2=(x+3)^2

Автор: Гость