Помогите разобрать слова по составу :)

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Кровать нулевое оконьчание короче ето целое слово кровать домишко корень ДОМ суффикс ишк окольчание 0 Основа слова: ДОМИШК молодец-корень-молод суфикс-ец оконьчаниекорень - 0 гулять ГУЛ; суффикс - Я; окончание - ТЬ; Основа слова: ГУЛЯ корень - ЗЕЛЕНЬ; нулевое окончание;Основа слова: ЗЕЛЕНЬ приставка - ЗА; корень - ХОД; нулевое окончание;Основа слова: ЗАХОД Основа слова: ЗАХОД думаете корень дум оконьчание те суффикс ае грызёшь оконьчание ёшь корень грыз прискакал приставка - ПРИ; корень - СКАК; суффикс - АЛ; нулевое окончание; Основа слова: ПРИСКАКАЛ