Помогите разобрать слова по составу :)

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Помогите разобрать слова по составу :)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кровать нулевое оконьчание короче ето целое слово кровать домишко корень ДОМ суффикс ишк окольчание 0 Основа слова:  ДОМИШК молодец-корень-молод суфикс-ец оконьчаниекорень - 0                           гулять  ГУЛ; суффикс -  Я; окончание -  ТЬ;  Основа слова:  ГУЛЯ корень - ЗЕЛЕНЬ; нулевое окончание;Основа слова: ЗЕЛЕНЬ приставка -  ЗА; корень -  ХОД; нулевое окончание;Основа слова: ЗАХОД Основа слова:  ЗАХОД думаете корень дум оконьчание те суффикс ае грызёшь оконьчание ёшь корень грыз прискакал приставка - ПРИ; корень -  СКАК; суффикс -  АЛ; нулевое окончание; Основа слова:  ПРИСКАКАЛ
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