помогите разобрать предложение по членам:На чёрной воде озера плавала громадная птица

помогите разобрать предложение по членам:На чёрной воде озера плавала громадная птица

Ответ(ы):

Ответил Гость:
На черном озере плавала птица
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