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помогите разобрать предложение по членам:На чёрной воде озера плавала громадная птица
помогите разобрать предложение по членам:На чёрной воде озера плавала громадная птица
Ответ(ы):
Ответил Гость:
На черном озере плавала птица
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