Помогите ребят( как решить эту задачу? Номер 76

Геометрия
Помогите ребят( как решить эту задачу? Номер 76
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