Помогите решение тоже пришлите прошу очень надо Решите биоквадратное уравнение )x^4 + 9 x^2 + 8 = 0

Алгебра

Помогите решение тоже пришлите прошу очень надо Решите биоквадратное уравнение )x^4 + 9 x^2 + 8 = 0

Автор: Гость