Помогите решение тоже пришлите прошу очень надо Решите биоквадратное уравнение )x^4 + 9 x^2 + 8 = 0
Алгебра
Помогите решение тоже пришлите прошу очень надо Решите биоквадратное уравнение )x^4 + 9 x^2 + 8 = 0
Ответ(ы):
Гость:
назначим x²=t получим t²+9t+8=0 D=81-32=49 t(1)=(-9+7)/2=-2/2=-1 ⇒x²=-1 ⇒ не имеет действительное решения t(2)=(-9-7)/2=-16/2=-8 ⇒ x²=-8
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