Помогите!, Реши задачи: 1.)В один магазин привезли 18 одинаковых бидонов молока, а ?? другой 12 таких же бидонов. В первый магазин привезли на 228 л молока больше, чем во второй. сколько литров молока привезли в каждый магаз...
Математика
Помогите!, Реши задачи: 1.)В один магазин привезли 18 одинаковых бидонов молока, а ?? другой 12 таких же бидонов. В первый магазин привезли на 228 л молока больше, чем во второй. сколько литров молока привезли в каждый магазин? 2.) В один магазин привезли в одинаковых бидонах 684 л молока,а в другой-456 л молока в таких же бидонах.В первый магазин привезли на 6 бидонов молока больше,чем во второй. Сколько бидонов молока привезли в каждый магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая задача 1)18-12=6 2)228:6=38 3)38*18=684(1 магазин) 4)38*12=456(2магазин)
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