Помогите!, Реши задачи: 1.)В один магазин привезли 18 одинаковых бидонов молока, а ?? другой 12 таких же бидонов. В первый магазин привезли на 228 л молока больше, чем во второй. сколько литров молока привезли в каждый магаз...

Математика

Помогите!, Реши задачи: 1.)В один магазин привезли 18 одинаковых бидонов молока, а ?? другой 12 таких же бидонов. В первый магазин привезли на 228 л молока больше, чем во второй. сколько литров молока привезли в каждый магазин? 2.) В один магазин привезли в одинаковых бидонах 684 л молока,а в другой-456 л молока в таких же бидонах.В первый магазин привезли на 6 бидонов молока больше,чем во второй. Сколько бидонов молока привезли в каждый магазин?

Автор: Гость