Помогите решить 1) log3N=4 2) log4N=3 3) log sqrt 3 N=4 4) log5N=-3 5) log sqrt5 N= -6 6) logN=1.5 7) lnN = -3 8) lnN= -1
Математика
Помогите решить 1) log3N=4 2) log4N=3 3) log sqrt 3 N=4 4) log5N=-3 5) log sqrt5 N= -6 6) logN=1.5 7) lnN = -3 8) lnN= -1
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Гость:
Vot rewenie, nadeyus' tq poimew broo
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