Помогите решить 1) log3N=4 2) log4N=3 3) log sqrt 3 N=4 4) log5N=-3 5) log sqrt5 N= -6 6) logN=1.5 7) lnN = -3 8) lnN= -1

Математика
Помогите решить 1) log3N=4 2) log4N=3 3) log sqrt 3 N=4 4) log5N=-3 5) log sqrt5 N= -6 6) logN=1.5 7) lnN = -3 8) lnN= -1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vot rewenie, nadeyus' tq poimew broo
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Пожаалуйста Решите уравнение |x-3|+|x-1|=x-3 ответы: 1) х=1. 2)х=2. 3) корней не имеет. 4) х=0.
Ответить
Биология
С симпатической или парасимпатической частью вегетативной нервной системы действуют эти гормоны поддерживая ее
Ответить
Обществознание
Приведи примеры в каких случаях мама и папы указывают на требуемое действие
Ответить
Химия
Проведите реакции с помощью которыз можно осуществить следующеюие преврашения FeCl3--> Fe(OH)3 --> Fe2O3 --> Fe2(SO4)3. Напишите ураанение...
Ответить
История
Причины долготы Северной войны
Ответить