Помогите решить !!!!!! 1. Умножить 25 на 17. 2. Разделить 91 на 7. 3. Из результата выполн??ния команды 1 вычесть число 47. 4. Из результата выполнения команды 2 вычесть число 7. 5. Сложить результаты команд 3 и 4. Из го...
Математика
Помогите решить !!!!!! 1. Умножить 25 на 17. 2. Разделить 91 на 7. 3. Из результата выполн??ния команды 1 вычесть число 47. 4. Из результата выполнения команды 2 вычесть число 7. 5. Сложить результаты команд 3 и 4. Из города выехал автомобиль со скоростью 74 км/ч. Через 1 ч в противоположном направлении выехал мотоциклист со скоростью 36 км/ч. Чему равно расстояние S между ними через t часов после выезда мотоциклиста? Запишите ответ в виде формулы. Дано выражение . a:c=b Как изменится частное, если делимое и делитель увеличить в 10 раз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 25*17=425 91/7=13 425-47=378 13-7=6 378+6=384 3. Частное не изменится, пример 10/10=1 увеличили в 10 раз 100/100=1
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