Помогите решить 2 задачи!!! 1. Лучшие конькобежцы дистанцию 1500 м пробегают за 1 мин. 52,5 сек. С какой средней скоростью они проходят эту дистанцию??? 2. Лыжник, спускаясь с горы, проходит 50 м за 5 сек. Спустившись с горы ...

Физика

Помогите решить 2 задачи!!! 1. Лучшие конькобежцы дистанцию 1500 м пробегают за 1 мин. 52,5 сек. С какой средней скоростью они проходят эту дистанцию??? 2. Лыжник, спускаясь с горы, проходит 50 м за 5 сек. Спустившись с горы и продолжая двигаться, он до полной остановки проходит ещё 30 м за 15 сек. Найдите среднюю скорость лыжника за всё время движения.

Автор: Гость