Помогите решить 2 задачи!!! 1. Лучшие конькобежцы дистанцию 1500 м пробегают за 1 мин. 52,5 сек. С какой средней скоростью они проходят эту дистанцию??? 2. Лыжник, спускаясь с горы, проходит 50 м за 5 сек. Спустившись с горы ...
Физика
Помогите решить 2 задачи!!! 1. Лучшие конькобежцы дистанцию 1500 м пробегают за 1 мин. 52,5 сек. С какой средней скоростью они проходят эту дистанцию??? 2. Лыжник, спускаясь с горы, проходит 50 м за 5 сек. Спустившись с горы и продолжая двигаться, он до полной остановки проходит ещё 30 м за 15 сек. Найдите среднюю скорость лыжника за всё время движения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48 км/ч. 1). 1мин52.5 с =112,5сек. 2) 1500м/112,5сек=13,33333 метра в секунду 3) 13,333*60сек=800метров в минуту 4) 800*60мин=48000 метров в час или 48 км/час.
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