Помогите решить 2 задачи 1.за 6 часов поезд проехал 438 км. Сколько километров проеде?? поезд за 10 часов, если будет двигаться с Токой же скоростью? 2. Из двух городов, расстояние между которыми равна 556 км, одновременно отпр...

Математика

Помогите решить 2 задачи 1.за 6 часов поезд проехал 438 км. Сколько километров проеде?? поезд за 10 часов, если будет двигаться с Токой же скоростью? 2. Из двух городов, расстояние между которыми равна 556 км, одновременно отправились навстречу друг другу два автомобиля и встретились через 4 часа после начала движения. Скорость одного автомобиля 65 км / ч. Найти скорость второго автомобиля

Автор: Гость