Помогите решить 2 задачи 1.за 6 часов поезд проехал 438 км. Сколько километров проеде?? поезд за 10 часов, если будет двигаться с Токой же скоростью? 2. Из двух городов, расстояние между которыми равна 556 км, одновременно отпр...
Математика
Помогите решить 2 задачи 1.за 6 часов поезд проехал 438 км. Сколько километров проеде?? поезд за 10 часов, если будет двигаться с Токой же скоростью? 2. Из двух городов, расстояние между которыми равна 556 км, одновременно отправились навстречу друг другу два автомобиля и встретились через 4 часа после начала движения. Скорость одного автомобиля 65 км / ч. Найти скорость второго автомобиля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 задача . 556 : 4 =139 км в 1 час. 139 - 65 = 74 км в 1 час-скорость 2-ого автомобиля 1 задача. 438 : 6 = 73 км в 1 час-скорость 73 x 10 = 730 км проедет за 10 часов
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