Помогите решить 2 задачки, срочно) 1)Ольга и Николай зарегистрировали брак.Спустя год супруг уехал в другой город и там зарегистрировал брак с другой женщиной, не сказав ей, что уже женат.Он поселился в квартире новой жены и у...

Право

Помогите решить 2 задачки, срочно) 1)Ольга и Николай зарегистрировали брак.Спустя год супруг уехал в другой город и там зарегистрировал брак с другой женщиной, не сказав ей, что уже женат.Он поселился в квартире новой жены и устроился на работу.Когда Ольга узнала о том, что произошло,она потребовала развода и предъявила иск о разделе имущества.Вторая супруга также потребовала развода и раздела имущества. Представьте себя в роли судьи и попытайтесь разрешить конфликт.Может ли считаться брак Николая со второй женой фиктивным? 2) В прессе долгое время дискутировался вопрос о необходимости снижения брачного возраста в стране и устранения из законодательства норм, устанавливающих порядок регистрации брака государством. Высказывались мнения о том, что гражданский брак, не зарегистрированный государством, имеет большую надежность в силу того, что не порождает определенных обязанностей или прав. Выскажите свою точку зрения относительно этого и обоснуйте ее.

Автор: Гость