Помогите решить № 337(б), №311(д), №478. Очень срочно надо.
Алгебра
Помогите решить № 337(б), №311(д), №478. Очень срочно надо.
Ответ(ы):
Гость:
№311 приводим к общему знаменателю (к 30) Получается: 6х²-20х=5х=25 6х²-25х-25=0 Д=(-25)²-4*6*(-25)=625+600=1225 25+30 55 7 Х1=--------=--------=4---- 12 12 12 25-30 -5 Х2=---------=------ 12 12
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