Помогите решить № 337(б), №311(д), №478. Очень срочно надо.

Алгебра
Помогите решить № 337(б), №311(д), №478. Очень срочно надо.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
№311 приводим к общему знаменателю (к 30) Получается: 6х²-20х=5х=25 6х²-25х-25=0 Д=(-25)²-4*6*(-25)=625+600=1225       25+30    55       7 Х1=--------=--------=4----          12      12       12       25-30     -5 Х2=---------=------          12      12
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