Помогите решить!6 класс решение чтобы было не замудренным!!!!!!!! x+2.4/7=x-0.3/3.5 Как изба??иться от знаменателей то есть от 3.5 и 7 а потом уже решить?

Математика
Помогите решить!6 класс решение чтобы было не замудренным!!!!!!!! x+2.4/7=x-0.3/3.5 Как изба??иться от знаменателей то есть от 3.5 и 7 а потом уже решить?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Надо умножить всё на 7 7х+2,4=7х-0,6=2,4+0,6=3
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