Помогите решить!6 класс решение чтобы было не замудренным!!!!!!!! x+2.4/7=x-0.3/3.5 Как изба??иться от знаменателей то есть от 3.5 и 7 а потом уже решить?

Математика

Помогите решить!6 класс решение чтобы было не замудренным!!!!!!!! x+2.4/7=x-0.3/3.5 Как изба??иться от знаменателей то есть от 3.5 и 7 а потом уже решить?

Автор: Гость