Помогите решить! А) В магазин привезли 26 мешков лука и 17 таких же мешков моркови. Всего привезли 1075кг овощей. Сколько килограммов овощей в каждом мешке? В) На складе было 43 бочки белой краски и 19 таких же бочек синей кр...

Математика

Помогите решить! А) В магазин привезли 26 мешков лука и 17 таких же мешков моркови. Всего привезли 1075кг овощей. Сколько килограммов овощей в каждом мешке? В) На складе было 43 бочки белой краски и 19 таких же бочек синей краски. Всего на складе 1488кг краски. Сколько килограммов краски в каждой бочке?

Автор: Гость