Помогите решить! А) В магазин привезли 26 мешков лука и 17 таких же мешков моркови. Всего привезли 1075кг овощей. Сколько килограммов овощей в каждом мешке? В) На складе было 43 бочки белой краски и 19 таких же бочек синей кр...
Математика
Помогите решить! А) В магазин привезли 26 мешков лука и 17 таких же мешков моркови. Всего привезли 1075кг овощей. Сколько килограммов овощей в каждом мешке? В) На складе было 43 бочки белой краски и 19 таких же бочек синей краски. Всего на складе 1488кг краски. Сколько килограммов краски в каждой бочке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первой будет 26+17=43 1075/43= 25
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