Помогите решить. Что больше и во сколько раз. 1)Сумма чисел 60 и 20 или их разность. 2)Частное чисел 15 и 5 или из произведение?

Математика

Помогите решить. Что больше и во сколько раз. 1)Сумма чисел 60 и 20 или их разность. 2)Частное чисел 15 и 5 или из произведение?

Автор: Гость