Помогите решить. Что больше и во сколько раз. 1)Сумма чисел 60 и 20 или их разность. 2)Частное чисел 15 и 5 или из произведение?
Математика
Помогите решить. Что больше и во сколько раз. 1)Сумма чисел 60 и 20 или их разность. 2)Частное чисел 15 и 5 или из произведение?
Ответ(ы):
Гость:
1) больше сумма в 2раза 2) больше произведение в 25 раз
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