Помогите решить для ремонта квартиры было куплено 2 ящика по сотни в каждом и ещё 75плиток сколько всего потребовалась для ремонта квартиры

Математика

Помогите решить для ремонта квартиры было куплено 2 ящика по сотни в каждом и ещё 75плиток сколько всего потребовалась для ремонта квартиры

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