Помогите решить для ремонта квартиры было куплено 2 ящика по сотни в каждом и ещё 75плиток сколько всего потребовалась для ремонта квартиры
Математика
Помогите решить для ремонта квартиры было куплено 2 ящика по сотни в каждом и ещё 75плиток сколько всего потребовалась для ремонта квартиры
Ответ(ы):
Гость:
1)100*2=200 2)200+75=275
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