Помогите решить длина прямоугольника 8 см , ширина составляет четвёртую часть .В??числите периметр и площадь прямоугольника . Постройте квадрат с таким же периметром
Математика
Помогите решить длина прямоугольника 8 см , ширина составляет четвёртую часть .В??числите периметр и площадь прямоугольника . Постройте квадрат с таким же периметром
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8:4=2(см)- ширина 2)8+8+2+2=20(см)-периметр 3)8*2=16(см) Ответ: 16 см площадь прямоугольника.
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