Помогите решить длина прямоугольника 8 см , ширина составляет четвёртую часть .В??числите периметр и площадь прямоугольника . Постройте квадрат с таким же периметром

Математика

Помогите решить длина прямоугольника 8 см , ширина составляет четвёртую часть .В??числите периметр и площадь прямоугольника . Постройте квадрат с таким же периметром

Автор: Гость