Помогите решить)добавлю балов) H2SO4+SiO2 Ca(OH)2+CO2 Ca(OH)2+CuO HNO3+Cu(OH)2 CO2+H2O H2SO4+CuO Al(OH)3+HCl
Химия
Помогите решить)добавлю балов) H2SO4+SiO2 Ca(OH)2+CO2 Ca(OH)2+CuO HNO3+Cu(OH)2 CO2+H2O H2SO4+CuO Al(OH)3+HCl
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