Помогите решить дроби: 11/15-6/10 43/66+1/42 1/3-2/7 52/56+13/104 45/52-3/28 16/33+13/33 15/21-21/91 10/21+20/77 15/24-2/88 42/4+42/10 11\13-1/5 62/99+81/99 7/25-13/65 2/5+1/2 39/78-36/78 12/14+7/10 20/21-6/21 62/104...
Математика
Помогите решить дроби: 11/15-6/10 43/66+1/42 1/3-2/7 52/56+13/104 45/52-3/28 16/33+13/33 15/21-21/91 10/21+20/77 15/24-2/88 42/4+42/10 11\13-1/5 62/99+81/99 7/25-13/65 2/5+1/2 39/78-36/78 12/14+7/10 20/21-6/21 62/104+15/16 17/33-1/15 14/8+43/12 21/22-19/22 4/14+24/26 26/28-1/44 5/14+1/4 8/12-4/8 35/104+54/104 68/77-31/49 52/63+27/45 31/35-23/55 45/8+21/28 15/28-7/52 3/6+3/6 52/66-9/12 40/88+21/24 25/27-17/45 8/10+7/15 6/12-3/20 44/52+7/20 11/15-11/35 14/6+52/14 39/42-9/42 13/20+11/12 4/9-2/6 6/14+26/49 68/104-19/40 5/15+27/33 19/22-8/14 6/44+39/52 29/35-15/21 11/3+21/3 37/39-19/21 2/15+4/9 19/25-20/35
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
215,5277,5/7,1 3/56
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Привезли 8 ящиков печенья и 6 ящиков конфет .Ящик с конфетами в 3 раза тяжелее ящика печенья .Сколько всего сладостей привезли ,если печень не было...
Другие предметы
Почему активный отдых на природе приобретает всё большую популярность у жителей ??ородов? Обоснуйте свою точку зрения. Какие требования к обеспеч...
Математика