Помогите решить дроби пожалуйста или хотя бы просто объясните, как их решать, вот ??римеры:a)1/6+1/9 б)2/9+5/6 в)2/9+3/8 г)2/10+6/15 д)3/10+2/12 е)5/12+4/15 ж)3/4+5/18 з)2/26+3/39 и)7/34+5/51 к)2/210+5/140 л)7/450+8/158 м)9/180...

Гость: Гость:

а) 1/6+1/9=3/18+2/18=5/18б) 2/9+5/6=4/18+15/18=1 1/18в) 2/9+3/8=16/72+27/72= =43/72г) /10+6/15=6/30+12/30=18/30=9/15д) 3/10+2/12=3/10+1/6=18/60+10/60=28/60=7/15е) 41/60ж) 1 целая 1/36з) 6/39и) 12,85 к) - л) - м) - чтобы сложить или вычесть дроби, нужно привести два знаменателя (которые внизу числа) к одному общему знаменателю.