ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ Я ТО ЯНЕ МОГУ Тест по русскому языку «Причастие. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями» №1 для 7 класса 1. Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется раздельно. 1) (не)навидящий взгляд ...

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ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ Я ТО ЯНЕ МОГУ Тест по русскому языку «Причастие. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями» №1 для 7 класса 1. Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется раздельно. 1) (не)навидящий взгляд 2) (не)возмутимый человек 3) (не)прочитана книга 4) (не)начатое сочинение 2. Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется раздельно. 1) (не)примиримые противоречия 2) (не)доумевающий взгляд 3) (не)обозримые просторы 4) ничем (не)нарушаемая тишина 3. Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется раздельно. 1) (не)замеченная мною ошибка 2) (не)решённая задача 3) (не)зависимый человек 4) (не)склоняемые существительные 4. Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется раздельно. 1) (не)решённая, а списанная задача 2) (не)причёсанный ребёнок 3) (не)умытое лицо 4) (не)выученные правила 5. Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется раздельно. 1) (не)дооценённый поступок 2) (не)засеянное поле 3) (не)ожиданная встреча 4) (не)остывший от зноя 6. Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется слитно. 1) ещё (не)распустившиеся цветы 2) фильм (не)просмотрен 3) теорема (не)доказана 4) (не)промокаемый плащ 7. Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется слитно. 1) (не)досоленный суп 2) (не)прикоснувшийся к земле 3) поля ещё (не)засыпаны снегом 4) (не)прочитанная мною книга 8. Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется слитно. 1) (не)верящий, а всегда сомневающийся человек 2) (не)прикрытые листвой деревья 3) (не)удавшаяся экскурсия 4) (не)замеченные охотниками следы 9. Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется слитно. 1) (не)освещённый, а полутёмный лес 2) (не)выученный урок 3) (не)расцветший, а увядший цветок 4) (не)скошенная на поле трава 10. Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется слитно. 1) (не)успевшие облететь листья 2) поля (не)убраны 3) (не)расчищенные дорожки парка 4) никому (не)доставшиеся сокровища

Автор: Гость